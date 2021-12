Via un message sur sa page facebook hier jeudi 23 décembre, Moïse Kérékou annonçait sa démission du parti « Les Démocrates ». Une décision qui a bien entendu été critiquée sur les réseaux sociaux. Loin de s’irriter, l’ancien candidat recalé à la vice-présidence du Bénin a manifestement pris tout ce qui a été dit avec beaucoup de calme.

« J’ai lu patiemment tous vos commentaires sur ma page. J’ai aimé votre franchise, vos critiques que je prends positivement, vos remarques, vos suggestions et vos conseils. je ne suis pas surpris de vos réactions puisse j’avais déjà commencé les consultations. J’ai été chargé de tous les péchés d’Israël. Mon nom et mon prénom acceptent et je prends tout ceci au sérieux car vous comptez beaucoup pour moi » a écrit le fils du regretté Général Mathieu Kérékou. Il a même promis de tenir compte de ces opinions.

« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés! »

« Je suis bien placé pour savoir qu’une seule hirondelle ne fait pas le Printemps. Je veux vous rassurer encore que je tiendrai grandement compte de vos opinions car cela compte aussi pour moi et m’aident dans ma réflexion » a-t-il assuré. Pour lui, l’opinion publique est une source intarissable de conseils pour un homme politique qui doit chercher à se perfectionner dans sa perception, son regard qu’il porte sur les problèmes sociaux et son action. L’homme n’a cependant pas manqué de citer une parole biblique: » Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés! »