À Titirou, l’un des quartiers du 1er arrondissement de la commune de Parakou plus précisément dans le département du Borgou, un drame s’est produit très tôt ce matin du mardi 30 novembre 2021. Une maman et l’un de ses trois (03) enfants sont décédés par asphyxie. Dans la matinée de ce mardi 30 novembre 2021, une mère et l’un de ses trois enfants sont décédés par asphyxie dans le quartier de Titirou situé dans le 1er arrondissement de la commune de Parakou.

D’après Frissons Radio qui a rapporté l’information, pour augmenter la température dans sa chambre en cette période d’harmattan à Parakou, la femme a mis de l’encens dans un feu de charbon avant de fermer sa porte et ses fenêtres. Elle et ses enfants ont été ainsi intoxiqué par la fumée. La maman a succombé sur place et l’un de ses enfants est décédé par asphyxie après son évacuation au Centre Hospitalier Départemental (CHD) de Parakou. Les autres enfants de la dame, évacués eux aussi à l’hôpital dans un état critique,sont actuellement dans un état plus stable après avoir reçu des soins appropriés des médecins. La maman et l’enfant décédés ont été inhumés dans la même journée de ce mardi 30 novembre 2021 selon les rites musulmans. Une version confirmée par le chef quartier, Ibrahim Bachirou.