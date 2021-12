La suspension des activités culturelles au Bénin est toujours d’actualité. Et pourtant, les artistes et acteurs culturelles, espèrent la levée de cette mesure le plus tôt possible, parce que disent-ils « la faim tue mieux maintenant dans nos rangs plus que la Covid-19 contre laquelle on nous protège ». Le lundi 06 décembre dernier, trois organisations d’artistes et d’acteurs culturels en l’occurrence l’Aprocab, l’AAP-Bénin et le Synacub, ont encore donné de la voix lors d’une conférence de presse à Cotonou pour inviter le gouvernement à autoriser la reprise des activités culturelles.

« Laissez-nous maintenant retrouver la scène et nos espaces d’animation »

Le comédien Pierre Zinko, mieux connu sous le nom d’ « Eléphant mouillé » était également de la partie. Il a invité les autorités béninoises en particulier le Président Patrice Talon a écouté le cri de cœur des artistes. « Franchement nous n’en pouvons plus ! Ce n’est plus la Covid-19 qui nous tue, c’est la faim. La majorité parmi nous a déjà fait la vaccination. Laissez-nous maintenant retrouver la scène et nos espaces d’animation. C’est de çà que nous vivons. Difficilement, nos enfants ont pu commencer la rentrée. Ca ne va plus vraiment ! » a déclaré le compère de Pipi Wobaho selon les propos rapportés par le journal Matin Libre.

Notons par ailleurs que des évènements culturels sont prévus pour ce mois de décembre à Cotonou, notamment les concerts de Blaaz et de Tayc. On se demande si le gouvernement lèvera la mesure de suspension à temps pour que ces évènements aient lieu.