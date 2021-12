L’écrivain béninois Florent Couao-Zotti est dévasté par le décès, ce mercredi 22 décembre 2021 dans un accident de circulation à Allada, de son collègue et ami Camille Amouro, dramaturge et metteur en scène, à l’âge de 58 ans. Dans une publication sur sa page Facebook, Florent Couao -Zotti a exprimé sa tristesse face à cette perte énorme pour le monde culturel béninois.

Florent Couao-Zotti » dévasté » après le décès de son collègue et ami Camille Amouro. Le dramaturge et metteur en scène est décédé dans un accident de circulation à Allada. Dans une publication sur sa page Facebook, l’écrivain béninois Florent Couao-Zotti a exprimé sa tristesse face à la perte soudaine de son collègue et ami. «Je suis dévasté. Comme Mahougnon Thomas Kakpo, ton ami des Cahiers de Prométhée, comme Kangni Alem, l’ami à qui tu m’as présenté la première fois, comme Guy Missodé, comme tant d’autres rêveurs comme toi…. Tu es parti, mais tu nous as dévastés. On ne fait pas de telles niques aux amis….. » a fait savoir Florent Couao-Zotti. «Eméché ou sobre, cigarette aux lèvres ou sous la coupe d’une bonne dose de vin de palme, tu ne te retenais pas de dire que tu voulais mourir moins jeune que Jésus Christ ou alors au même âge que Che Guevara. Des fois, tu t’exaltais devant Arthur Rimbaud en disant que tu aurais aimé vivre sa vie parce que l’auteur d’Une vie en enfer te fascinait au point que tu connaissais et récitais ses poèmes par cœur» se souvient l’écrivain béninois. Il faut signaler que Camille Amouro est auteur de plusieurs publications notamment dans Prométhée et d’autres revues de critiques, chroniques et fragments. Il était aussi un «poète à la semelle de vent, instigateur d’utopies positives».