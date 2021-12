Le ministre du cadre de vie José Didier Tonato est passé le mardi 16 novembre dernier devant la commission budgétaire du parlement pour défendre un budget de plus de 170 milliards de Fcfa. Une somme colossale si on se réfère au montant des budgets prévisionnels des autres ministères. Même en 2021, le budget du ministère du cadre de vie n’était pas si considérable. Il s’élevait à 101.302 milliards de Fcfa. Toute comparaison faite, on note une augmentation de 68, 06%.

Phase 2 du projet « Asphaltage »

Cet important budget est prévu dans le cadre de la réalisation de plusieurs projets phares du programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2026). Il s’agit de la phase 2 du projet Asphaltage, de la construction des équipements marchands, de la construction des bâtiments administratifs, notamment les 11 cités administratives départementales, la cité ministérielle de Cotonou et la Cité administrative d’Abomey-Calavi.

Il est également prévu, l’assainissement pluvial de Cotonou et des villes secondaires, la gestion intégrée des déchets, boues de vidange et eaux usées des grandes métropoles du Bénin et la mise en œuvre du Programme de protection du Littoral contre l’érosion côtière entre autres. Il faut dire que la plupart des travaux de la phase1 du projet Asphaltage sont achevés. En ce qui concerne la modernisation de marchés urbains et régionaux, les travaux sont exécutés à 58%. La construction des stations de traitement de boues et vidanges a pris fin.