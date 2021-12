Les membres de la Direction Exécutive Nationale du Parti du Renouveau Démocratique ( PRD) se sont réunis le jeudi 02 décembre 2021 à Porto-Novo ,sous la présidence effective du président, Maître Adrien Houngbédji, pour réfléchir sur le format, le modèle organisationnel et la date probable de la tenue des assises du 5ème Congrès ordinaire du parti dont l’échéance, selon leurs statuts, devrait être le mois de décembre 2021.

«La plupart des intervenants ont soulevé la problématique de la faisabilité de cette importance activité au regard de la situation de la pandémie de la Covid-19 et des directives des autorités gouvernementales pour en limiter la propagation». Tel est un extrait du communiqué du PRD rendu public ce jeudi 02 décembre 2021 et signé de son Secrétaire général du Parti Falilou Akadiri. Dans cet extrait du communiqué, la période de pandémie de la Covid-19, selon les membres de la Direction Exécutive Nationale, ne peut pas permettre d’organiser le 5ème congrès ordinaire en un seul endroit avec du monde.

C’est pour cela que les «échanges qui ont suivi, et prenant en compte l’évaluation faite de l’organisation de l’édition 2021 de l’Université de vacances, lors de la séance consacrée à cet effet le 11 novembre 2021, les participants ont conclu qu’il y a lieu d’organiser le prochain congrès également sous la forme d’une visioconférence». Le Secrétaire général du PRD précise dans le communiqué que «la visioconférence se déroulera à partir d’un centre principal, le siège national du Parti à Porto-Novo et des centres régionaux, et ce, avec la participation active des présidents de Section et des Coordonnateurs départements».

Il faut signaler qu’aux termes de leurs discussions, les membres de la Direction Exécutive Nationale (DEN) du Prd ont «retenu la date du dimanche 19 décembre 2021 pour la tenue des assises du cinquième congrès ordinaire». Il est recommandé «à tous les militants du PRD de se faire vacciner contre la Covid-19» et que «l’observance de cette recommandation, et à défaut la production d’un résultat de test PCR négatif réalisé 72 heures avant l’évènement, seront déterminantes».