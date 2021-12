Le président de la république du Bénin, Patrice Talon a prononcé ce mercredi 29 décembre 2021 son premier discours de son second mandat sur l’état de la nation conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution béninoise qui stipule que « Le Président de la République adresse une fois par an un message à l’Assemblée Nationale sur l’état de la Nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l’Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l’Assemblée ». Dans son discours, le Président Patrice Talon a donné les raisons réelles qui sont à la base de la flambée de divers produits qu’on constate actuellement sur le marché.

«Comment ne pas, par exemple, observer que la cherté actuelle de la vie est principalement due aux effets induis de la pandémie de COVID-19 » s’est interrogé le Président Patrice Talon dans son discours sur l’état de la Nation ce mercredi 29 décembre 2021 à l’Assemblée Nationale. Pour le président de la République béninois, « les prix des produits manufacturés flambent autant que ceux des produits d’exportation ou des matières premières, sans oublier ceux des moyens de transport». «Nous le ressentons, gravement, chacun dans son panier, alors même que les droits de douanes, les taxes et les impôts n’ont connu aucune augmentation dans notre pays et que, par ailleurs les performances de notre agriculture sont remarquables en matière de production vivrière notamment» a fait savoir le Président Patrice Talon. Selon lui, «c’est le signe que le monde est entré dans un cycle de cherté rarement observé autant». Pour le Président Talon, «nous sommes victime d’une situation globale et c’est la lutte victorieuse contre la pandémie qui aidera principalement à inverser cette tendance à la cherté de la vie».« Aussi, sommes-nous solidaires des efforts qui se font partout car, tant que la COVID-19 restera un problème mondial, les grands équilibres seront compromis, notamment dans les pays moins développés » a-t-il déclaré.