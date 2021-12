La condamnation de Joël Aïvo et Reckya Madougou continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Le politologue béninois Expédit Ologou qui est très en vue ces dernières semaines, a une nouvelle fois opiné sur cette actualité au micro de la radio allemande Deutsche Welle. L’analyste politique estime qu’il est « difficile de ne pas percevoir dans les décisions de la Criet à propos d’Aïvo et de Madougou, le signal à la discipline, un signal fort aux voix critiques, aux voix insoumises, lorsqu’elles s’engagent dans le champ politique ».

« Qui mal s’exprime ou qui mal agit, peut se retrouver très vite » à la Criet

En clair, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), n’est pas politiquement neutre semble dire Expédit Ologou. Comme « leçon des décisions de la Criet, qui mal s’exprime ou qui mal agit, peut se retrouver très vite dans les liens de la détention de la Criet » a poursuivi le politologue, persuadé qu’il y a derrière les jugements de cette cour spéciale, une « sorte d’injonction à se ranger, à se tenir à carreau lorsqu’on est jeune et qu’on veut pousser à un certain niveau son engagement politique ».

Pour rappel, Joël Aïvo a été condamné à 10 ans de prison et Reckya Madougou, à 20 ans de réclusion criminelle. Ils ont tous les deux voulu se présenter à la présidentielle du 11 avril dernier, mais la Commission électorale avait rejeté leurs dossiers faute de parrainages.