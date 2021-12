Au Bénin, le chef d’Etat-major Général des Forces armées le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho a lancé lundi dernier une campagne de vaccination contre la Covid-19 au sein de l’armée. Cette initiative a pour but d’améliorer la protection quotidienne du personnel militaire et paramilitaire par l’atteinte d’un quota optimal de vaccinés et inciter par la même occasion, les familles à adhérer à la vaccination contre ce terrible virus.

« Pendant plus de deux semaines, les équipes du service de santé des armées passeront dans toutes les garnisons pour sensibiliser aussi bien les personnels des forces de défense et de sécurité et leurs familles ainsi que les populations locales » a déclaré le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho. Il y a donc présentement une mobilisation de masse contre la Covid-19 dans les garnisons du Bénin.

Vacciner 40% des populations cibles avant janvier 2022

Le Colonel Léonce Ahouanvoékè, directeur adjoint du service de santé des armées a par ailleurs invité tous les éléments des forces de défense et de sécurité à sensibiliser leurs familles et leurs proches sur les bienfaits de la vaccination parce qu’elle constitue selon lui, un espoir dans la lutte contre la maladie. Il faut dire que l’objectif du gouvernement béninois est de vacciner 40% des populations cibles avant janvier 2022. C’est pour cela qu’il a lancé sa campagne de vaccination accélérée.