Le nouveau variant du coronavirus (covid-19), Omicron, continue de susciter des préoccupations dans le monde entier et particulièrement aux Etats-Unis. Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président américain Joe Biden, a multiplié les interventions télévisées, hier dimanche 19 décembre 2021, pour appeler les Américains à se faire vacciner, soulignant que le variant découvert en Afrique du Sud « se déchaînait » à travers le monde.

Le virus « se déchaîne à travers le monde »

Dans une interview accordée au média américain CNN, l’immunologue a fait part de sa grande inquiétude concernant le virus. D’après lui, le variant se propage à une grande vitesse. « Il va prendre le dessus », et « nous allons avoir des semaines ou des mois difficiles à mesure que nous nous approchons de l’hiver » a-t-il déclaré. Sur la chaîne de télévision NBC, Anthony Fauci a tiré la sonnette d’alarme sur la situation, indiquant que le virus « se déchaîne à travers le monde, vraiment ». Dans un entretien accordé au média ABC, le directeur de l’institut national des allergies et maladies infectieuses a réitéré ses propos en ajoutant que le variant Omicron : « se répand vraiment rapidement, littéralement dans le monde entier et sans aucun doute dans notre propre pays (aux Etats-Unis) ». Par ailleurs, il a mis l’accent sur le fait que la situation pourrait empirer, particulièrement dans les hôpitaux.

« Lorsque vous avez ce niveau de vulnérabilité et que vous avez un virus comme Omicron qui se propage si rapidement, il est fort probable que nous allons voir, dans certaines régions du pays, une pression importante sur le système hospitalier ainsi que sur les travailleurs de la santé qui s’épuisent à cause de tout cela » a-t-il ajouté.