Deux fois surpris les yeux fermés en public, Trump rattrapé par ses propres moqueries sur Biden

Le président américain Donald Trump a été filmé les yeux clos à deux reprises en l’espace de quatre jours, ravivant les critiques sur son état physique et créant un parallèle embarrassant avec les attaques qu’il avait lui-même menées contre son prédécesseur Joe Biden.

La première séquence remonte au 4 juin 2026, lors d’une annonce sur l’industrie charbonnière dans le Bureau ovale. La seconde s’est produite dans la nuit du 8 au 9 juin, à Madison Square Garden à New York, où Trump assistait au troisième match des Finales NBA opposant les New York Knicks aux San Antonio Spurs. Des images diffusées par plusieurs médias américains montrent le président de 79 ans la tête qui s’incline légèrement, les mains croisées sur les genoux, pendant une quarantaine de secondes, avant qu’il ne rouvre brusquement les yeux.

Une soirée marquée par les huées

La présence de Trump à Madison Square Garden n’avait pas commencé sous les meilleurs auspices. Les mesures de sécurité liées à son déplacement avaient provoqué de longues files d’attente, alimentant l’irritation des spectateurs. Pendant l’hymne national, il a été copieusement hué lorsque son visage est apparu sur le Jumbotron du stade. Les Spurs ont remporté la rencontre 115 à 111, le Français Victor Wembanyama, 22 ans, se démarquant comme l’une des pièces maîtresses de la victoire.

Le surnom qui se retourne

Pendant toute la campagne présidentielle de 2024, Trump avait fait du surnom « Sleepy Joe » — Joe l’endormi — un axe central de ses attaques contre Biden, martelant lors de ses meetings que le dirigeant démocrate était sénile et inapte à gouverner. Lors du débat télévisé de juin 2024, il l’avait publiquement mis au défi de passer « un test cognitif ». Son équipe de campagne avait également diffusé une vidéo parodique représentant la Maison Blanche comme une maison de retraite, avec Biden pour pensionnaire.

Le parallèle est désormais régulièrement soulevé dans les médias américains. Des neurologues et gériatres interrogés par plusieurs organes de presse soulignent toutefois qu’aucun rapport médical officiel ne fait état d’un trouble cognitif diagnostiqué chez Trump, et qu’aucun élément clinique public ne permet de conclure à une incapacité. La Maison Blanche n’a pas réagi aux images de la soirée du 8 juin. Le quatrième match des Finales NBA est prévu le 11 juin à San Antonio.