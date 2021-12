L’organisme mondial chargé des questions sanitaires a autorisé un nouveau vaccin mis sur pied dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il s’agit d’un vaccin anti-Covid indien Covovax. L’annonce a été faite par le canal d’un communiqué rendu public par l’organisme onusien. On retient des informations annoncées par l’OMS que le produit a été mis sur pied dans le cadre d’un système international de distribution de vaccins anti-Covid.

Il s’agit d’une production « Serum Institute of India sous licence de Novavax » qui aura le mérite selon l’OMS de « de doper les efforts faits pour vacciner plus de gens dans les pays à faible revenu ». A en croire les caractéristiques de ce nouveau vaccin indien, il sera pris en deux doses et pourra être conservé à des températures de 2 à 8 °C, comme dans les réfrigérateurs du commerce.

Covovax rejoint les 8 autres vaccins contre Covid-19

Covovax est différents des autres vaccins en ce sens qu’il a une base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. Cette nouvelle autorisation de vaccin aura le mérite de favoriser l’accès de certains pays pauvres au vaccin contre le Covid-19. Rappelons que le Covovax vient s’ajouter aux huit vaccins précédemment homologués par l’Organisation Mondiale de la Santé