Le verdict est tombé. Reckya Madougou a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle et devra solder en plus une amende de 50 millions de Francs Cfa. Ainsi en a décidé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) selon les informations rapportées par Frissons radio. Il faut dire qu’après la déposition de l’opposante hier à la barre, le procureur spécial Mario Mètonou avait requis contre elle 20 ans de réclusion criminelle plus 75 millions d’amende.

Requalification du chef d’accusation

Il avait aussi requalifié le chef d’accusation. L’ex ministre de la justice était désormais accusé de complicité d’actes de terrorisme et financement du terrorisme. Mario Metonou avait également requis 20 ans de prison contre 4 coaccusés de Reckya Madougou. il s’agit de Bio Dramane Tidjani, Mama Touré Ibrahim, Mama Bio Amadou Tidjani et Georges Sacca Zimè.

Le procureur spécial demandait cette sentence à leur encontre pour actes de terrorisme et associations de malfaiteurs. Le cinquième coaccusé en l’occurrence Gbassiré Mora Mohamed devrait écoper de 7 ans de prison plus une amende de 2 millions de Fcfa selon les réquisitions du procureur spécial.