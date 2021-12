Une agression violente menée par deux hommes ont fait la une de la presse américaine. Il s’agit en effet de deux voleurs qui ont décidé de s’habiller en tenue de policiers pour mieux dépouiler leurs victimes. Selon les informations du média américain CNN, les faits se sont déroulés dans la soirée d’hier vendredi 03 décembre 2021, aux environs de 22h30, dans une résidence du quartier Hancock Park, à Los Angeles en Californie.

Un coup violent

D’après les images captées par la caméra de vidéosurveillance, on peut voir deux hommes noirs habillés en uniforme de policier, en train d’agresser leurs victimes. Un des deux voleurs gardait une arme dans sa main droite et s’est mis à fouiller les poches d’une des victimes. A ce moment, un faux policier surgit et vient donner un coup de poing à une autre victime. Par la suite, celui qui tient une arme dans sa main laisse sa victime et va frapper une autre victime. Les images de vidéosurveillance laissent voir que ce coup est très violent. Etant donné que la situation était en train de dégénérer, les victimes n’ont pas eu d’autres choix que de laisser entrer les voleurs dans leur maison à l’intérieur de laquelle il y avait deux autres personnes.

Une victime conduite à l’hôpital

La suite des évènements a montré que les deux voleurs étaient accompagnés. Ainsi, d’une minute à l’autre cinq voleurs étaient à l’intérieur de la maison des victimes. Les voleurs sont visiblement restés le temps de prendre ce qu’ils voulaient, puisqu’ils ont par la suite pris la fuite. Du côté des victimes, l’une d’entre elles a été conduite à l’hôpital pour soigner les blessures graves qu’il avait au visage. Par ailleurs, la police de Los Angeles a indiqué que les victimes avaient soupé dans un centre commercial, avant de rentrer à pied chez eux.