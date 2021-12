Dans le conseil des ministres du mercredi 22 décembre 2021, le gouvernement a décidé de délocaliser Sèmè-City de Sèmè- Podji à Ouidah. Il a donné les raisons qui l’ont motivé à changer de lieu pour le projet. Les infrastructures de Sèmè-City ne sont plus construites à Sèmè-Podji. Le gouvernement a décidé en conseil des ministres du mercredi 22 décembre 2021 de délocaliser la construction de cette cité moderne à Ouidah.

«Initialement prévues pour être érigées sur un site de 189 ha dans la commune de Sèmè-Podji, les infrastructures de Sèmè-City le seront finalement sur un domaine de 336 ha dans la commune de Ouidah où l’espace nécessaire et convenable a été obtenu » a fait savoir le gouvernement dans le compte rendu du conseil des ministres. Selon le gouvernement, les constructions permettront à Sèmè-City «de disposer de ses propres installations et d’accueillir de nouveaux partenaires d’envergure, pour développer des programmes plus ambitieux de formation, recherche et entrepreneuriat». «Les principaux points de modification induits par le changement de site qui en découlent s’inscrivent dans une logique d’optimisation de la programmation architecturale» renseigne le conseil des ministres. Le ministre du cadre de vie et du développement durable est instruit pour suivre le processus de la signature du contrat actualisé avec le cabinet afin de veiller à sa bonne exécution.