La 5e flotte de l’US Navy basée au Moyen-Orient a annoncé jeudi avoir secouru cinq trafiquants iraniens de drogue après avoir mis le feu à leur planque à bord d’un voilier traditionnel au large des côtes d’Oman. La Marine a publié des images de surveillance aérienne montrant le navire traditionnel, connu sous le nom de boutre, alors qu’il naviguait dans le golfe d’Oman mercredi. Les personnes à bord versent un liquide, probablement un du carburant, sur la soute à l’approche de la Marine.

De la fumée s’échappe ensuite du navire après que les personnes à bord aient apparemment allumé le feu, avec une explosion secouant le navire. Des marins du patrouilleur USS Sirocco sont arrivés plus tard, sauvant les hommes. Les marins ont également récupéré plus de 1 745 kilogrammes (de haschich, 500 kilogrammes de méthamphétamine et 30 kilogrammes d’héroïne. La Marine a évalué les drogues récupérées à 14,7 millions de dollars.

L’Iran n’a pas reconnu l’incident

Les marins pensent que cela ne représentait que la moitié de toutes les drogues à bord du boutre, le reste brûlant ou coulant avec le navire, a déclaré Timothy Hawkins, porte-parole de la 5e flotte de l’US Navy basée au Moyen-Orient. Les cinq Iraniens sauvés du boutre ont reçu des soins médicaux et ont été remis aux autorités d’Oman, a indiqué la marine.

Un Iranien supplémentaire à bord du boutre est toujours porté disparu. L’Iran n’a pas immédiatement reconnu l’incident jeudi. La Marine et les forces alliées de la région mènent des patrouilles anti-narcotiques dans les voies navigables du Moyen-Orient. Les contrebandiers utilisent souvent des boutres pour transporter discrètement de l’héroïne d’Afghanistan et d’autres drogues à travers la région.