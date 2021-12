Les travaux de construction de l’échangeur de Vêdoko ne vont plus démarrer en avril 2022 comme annoncé, mais plutôt deux mois après, c’est-à-dire en juin. L’information a été portée aux journalistes vendredi dernier à l’occasion de la visite de presse des réalisations du Japon au Bénin. Selon le consultant de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) Franck Arnaud Accrombessy, la phase pratique du projet qui démarre en juin 2022 va durer 20 mois. Mais avant, déjà dans les mois de février-mars, les experts japonais viendront au Bénin pour finaliser l’étude détaillée du projet de construction de l’échangeur.

Il y aura ensuite le lancement de l’appel d’offre pour sélectionner les entreprises nippones et béninoises qui réaliseront conjointement les travaux. On retient que la construction de l’échangeur va se faire en deux phases. Il y aura une première phase qui va prendre en compte l’axe Est-Ouest (Etoile Rouge-Stade de l’Amitié). C’est cet axe qui absorbe le plus de trafic (83%) au carrefour Vêdoko d’après l’étude préliminaire. Le tronçon du côté Sud (Houéyiho) absorbe 15% du trafic et celui du côté Nord (Marché de Vêdoko), 2% seulement.

Pour limiter l’impact des « travaux sur la circulation »

Selon les explications du consultant béninois de la JICA, la « stratégie de faire en deux phases permettra d’avoir moins d’embouteillage lors de la construction de l’ouvrage ». Il y aura donc « trois voies praticables venant du stade de l’amitié et deux venant de l’Etoile-Rouge, ce qui limitera l’impact des travaux sur la circulation » a poursuivi le polytechnicien. La construction de l’ouvrage coûtera 17, 760 milliards de Fcfa. Son impact sur les riverains a été réduit selon la JICA . En effet, outre la cour externe de l’entreprise d’automobile se trouvant au carrefour Vêdoko, on retrouvera juste une ou deux boutiques dans l’emprise du projet selon le consultant .