Aux Etats-Unis et même au delà, Elon Musk est un homme d’affaires qui n’est plus à présenter. A la tête de plusieurs entreprises, l’homme d’affaire a au cours de ces dernières années diversifié ses activités. Il est une source d’inspiration pour certains jeunes entrepreneurs et ses déclarations sont souvent relayées dans certaines vidéos de motivation pour l’entrepreneuriat. Sur les réseaux sociaux, Elon Musk est très actif. Surtout sur le réseau social Twitter où il passe généralement ses points de vue et relaye des articles de presse.

Ses posts sur son profil sur le réseau social suscitent généralement des réactions. On se rappelle encore de la fois où le Bitcoin est monté en flèche après une annonce d’Elon Musk. Mais ce n’est pas la seule cryptomonnaie qui a bondi après une réaction d’Elon Musk. Plus tôt cette année, la valeur du Dogecoin a littéralement explosé après qu’Elon Musk s’est déclaré « Dogefather ». Au début de ce mois, Elon Musk demandait conseil auprès de ses abonnés pour savoir s’il devait ou non céder 10% de ses actions. Après le vote, l’homme d’affaires a cédé les actions. C’est dire que sur les réseaux sociaux il suscite de nombreuses réactions après ses posts en ligne.

Ce mercredi 1er Décembre, Elon Musk a fait une annonce sur son compte Twitter. En effet, Elon Musk a décidé de lancer un sifflet en acier inoxydable, à l’image de son Cybertruck qu’il a annoncé en 2019 mais qui n’est pas encore disponible. Le sifflet qu’on retrouve dans la catégorie “Style de vie” de la boutique en ligne de Tesla est vendu à 50 $. Un peu moins d’une heure après son post, le sifflet était déjà en rupture sur le site selon nos recoupements d’informations. Comme vous pouvez l’imaginer en de pareilles situations, certains acquéreurs ont commencé à le revendre beaucoup plus cher que son prix initial. Sur eBay, des vendeurs espèrent toucher 2000 $.

Blow the whistle on Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021