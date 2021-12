L’actuel patron de l’Elysée a profité d’un texte qu’il a publié ce mardi dans les colonnes de l’Express pour donner son point de vue sur la raison et la religion ainsi que sur la Science et Dieu. Au cours de cette réflexion qui intervient à la célébration de son quarante-quatrième anniversaire de naissance, Emmanuel Macron a fait savoir que « la science et Dieu, la raison et la religion peuvent vivre côte à côte, parfois même se nourrir».

L’homme connu pour la défense de l’idée relative à la «riche cohabitation» entre «aspiration à la raison et besoin de transcendance» s’est notamment attardé sur le fait que la laïcité soit une « belle idée » à l’actif de la France depuis beaucoup d’années. Dans son développement, l’actuel homme fort de Paris fait savoir qu’il n’y a aucune opposition entre l’esprit scientifique et celui religieux.

Aucune opposition selon Macron

«Contrairement à ce que l’interprétation toute voltairienne des Lumières françaises a longtemps imposé comme grille de lecture, ce programme de développement de l’esprit scientifique ne s’oppose en rien à l’expression des religions», a laissé lire Emmanuel Macron dans son texte. Il a par la suite poursuivi en indiquant que l’objectif n’est pas « d’imposer un positivisme forcené, une religion de la science qui se substituerait à toutes les interprétations du monde».