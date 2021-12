En Ethiopie, les forces gouvernementales ont lancé une importante offensive contre les rebelles dans le but de conquérir des territoires sur lesquels elles n’avaient plus le contrôle. Dans la foulée, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait annoncé qu’il ira au front pour diriger les soldats. Dans une vidéo, le prix Nobel de la paix Abiy Ahmed avait promis de «détruire» les rebelles.

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que les forces gouvernementales enchaînaient les victoires. En effet, le mercredi dernier, via un communiqué, les forces gouvernementales annonçaient avoir récupéré l’aéroport international de Lalibela mais aussi le site de Lalibela, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Une grosse victoire après la conquête d’autres territoires comme Chifra d’Afar et Shewa Robit. Nous apprenons que les rebelles seraient entrain de se replier vers la région du Tigré au Nord.

Dans son offensive, les forces gouvernementales sont soutenues par des drones déployés par l’armée fédérale mais aussi l’artillerie qui lui a permis d’avancer sur le terrain et enchainer les conquêtes. Les forces gouvernementales ont su compter sur les miliciens amharas avec qui un accord a été trouvé en automne. Dans un communiqué daté du mercredi dernier, commandement militaire tigréen, informe avoir procédé à des ajustements. « Nous avons procédé à des ajustements en prenant en compte la suite de notre offensive stratégique et des territoires auxquels nous accordons une importance militaire », informe le communiqué. On peut à la lecture du communiqué comprendre que les forces tigréennes ont effectué un repli tactique.