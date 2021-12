Une fois de plus, la Covid-19 empêche Fally Ipupa de tenir un concert grand public au Bénin. Après février 2021, où il devait se produire au palais des congrès de Cotonou, le chanteur congolais ne sera pas aux concerts prévus les 31 décembre 2021, 1er et 2 janvier 2022. L’Agence nationale des évènements culturels, sportifs et des manifestations officielles a tout simplement décidé d’annuler ces évènements à cause de la Covid-19.

Après Gims et Tayc

Le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire via un communiqué, évoque la hausse rapide des cas de contamination du Covid-19 depuis quelques jours. Il faut dire qu’il n’y a pas que les concerts du chanteur congolais qui sont annulés. Toutes les manifestations culturelles prévues par le gouvernement au profit des populations dans le cadre des fêtes de fin d’année le sont également.

Inutile de rappeler qu’un autre chanteur congolais , en l’occurrence Gims, devrait venir se produire à Cotonou en août dernier, mais le concert a été annulé, L’artiste français d’origine camerounaise Tayc a lui vu son concert être reporté, toujours à cause de la Covid-19.