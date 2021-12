Triste nouvelle pour les collègues et la famille de la victime, à quelques heures du nouvel an ou tout le monde prie pour rentrer au moins dans la nouvelle année. Bien qu’il ait tenu le cap jusqu’à terme presque, l’un des policiers français manquera à l’appel de 2022. D’après le premier policier français, Gérald Darmanin, qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur Twitter dans la soirée de ce vendredi 31 décembre 2021, « un policier affecté au commissariat de Nantes est décédé des suites d’un malaise cardiaque dans l’accomplissement de sa mission ».

L’illustre disparu, un motard de la police a rendu l’âme alors qu’il était en service, à Nantes ce vendredi après-midi. Le fonctionnaire est marié et a un enfant de 5 ans.« A sa famille, ses proches et ses collègues, j’adresse mes plus sincères condoléances », a écrit le ministre de l’Intérieur. La police du département de Loire-Atlantique a également présenté ses vives condoléances aux proches du défunt.

Plusieurs morts au cours de l’année

« Nos pensées vont à sa compagne et à son enfant de 5 ans, à sa famille et à tous ses collègues de la police nationale de Loire-Atlantique », a tweeté la police du département. Au cours de l’année 2021 la police nationale française a perdu de nombreux hommes. Les uns ont rendu l’âme sur les champs d’action, d’autres ont été victimes d’attaques terroristes, au moment où d’autres ont décidé de s’ôter eux-mêmes la vie. Plusieurs blessés ont également été enregistrés au cours de l’année dans le rang des policiers.

