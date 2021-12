L’ancien attaquant du PSG de 2012 à 2016, Zlatan Ibrahimovic avait piqué une crise de colère après déplacement son club sur Bordeaux en 2015. Le joueur aujourd’hui âgé de 40 et toujours actif avait critiqué l’arbitrage d’alors, qui selon lui, n’était pas de taille. « Ça fait quinze ans que je joue au foot et je n’ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de merde, avait-il lâché. Ce pays ne mérite pas le PSG. Le PSG ne devrait même pas être dans ce pays, nous sommes trop bons pour ce pays », avait déclaré l’actuel joueur l’AC Milan face aux médias.

Zlatan Ibrahimovic s’était fait infliger quatre matches de suspension par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel suite aux propos bien qu’il ait présenté ses excuses après. « Je tenais à préciser que mes propos ne visaient ni la France ni les Français. J’ai parlé de football et non d’autre chose. J’ai perdu le match, et je l’accepte mais je n’accepte pas quand l’arbitre ne suit pas les règles. Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Je me suis exprimé sous le coup de l’énervement et tout le monde sait qu’à ce moment-là les mots peuvent dépasser la pensée. Je tiens à m’excuser si des personnes ont été offensées, » s’était-il expliqué.

« Ibra, tu as raison »

A l’époque Marine Le Pen avait demandé le départ du joueur affirmant que « ceux qui considèrent que la France est un pays de merde peuvent la quitter ». Six ans plus tard Ibrahimovic se rappelle encore des propos affirmant avoir été soutenu par les Français qui l’avaient félicité. « Marine Le Pen a demandé mon expulsion. Le lendemain, j’ai craint les réactions dans la rue. À la place les Français m’ont approché pour me féliciter : « Ibra, tu as raison, c’est vraiment un pays de merde’’ » a déclaré l’international dans un entretien accordé au média italien Corriera della Sera.