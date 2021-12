L’ancien polémiste Éric Zemmour est officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle française de 2022. Après avoir annoncé la nouvelle le mardi 30 novembre 2021, la figure de l’extrême-droite a décidé de tenir son premier meeting avec son parti politique, Reconquête, à Villepinte, ce dimanche 05 décembre 2021. Cependant, les choses ne se sont visiblement pas passées comme prévu.

L’individu a été vite maîtrisé par les agents de sécurité

Un homme a en effet attaqué l’ancien journaliste du média français Le Figaro, alors que celui-ci se dirigeait vers la scène, en passant au milieu d’une foule de partisans. L’agresseur a usé de ses deux mains pour saisir la tête d’Éric Zemmour et a aussi essayé de le faire tomber. Mais avant d’aller plus loin, l’individu a été vite maîtrisé par les agents de sécurité qui étaient présents sur les lieux. Notons que ce n’est pas le premier incident qui survient à ce meeting d’Éric Zemmour. En effet, un groupe de personnes de l’association SOS Racisme s’était fait remarquer au cours du meeting, en sortant des T-shirts avec le message Non au racisme. Ils ont par la suite été attaqués par plusieurs partisans d’Éric Zemmour qui leur ont jeté des sièges avant de les pousser vers la sortie de la salle.

L’année dernière au cours du mois d’avril, il avait été agressé par un homme qui lui avait craché dessus. La scène filmée par l’agresseur avait été postée sur le réseau social Snapchat. Suite à cet incident, le président français Emmanuel Macron avait, à l’époque, contacté le polémiste pour prendre de ses nouvelles.

Un homme a sauté sur Éric #Zemmour à son entrée en scène, rapidement attrapé par ses agents de sécurité. #Villepinte pic.twitter.com/VNpMi9noLr — simon louvet (@simonlouvet_) December 5, 2021

« On est venu faire une action pacifique » explique une militante, le visage en sang. #ZemmourVillepinte @SOS_Racisme était venu afficher le message « Non au racisme » dans la salle du meeting de #Zemmour. https://t.co/pqUqc2waUT pic.twitter.com/G34IQZKTor — Clément Lanot (@ClementLanot) December 5, 2021