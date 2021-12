Le média français France Info a révélé une affaire très peu ordinaire qui met en scène trois gynécologues français accusés d’avoir utilisé leur sperme lors d’une insémination artificielle sans l’avis de leurs patientes. Les faits remontent en effet à plusieurs années en arrière et plus précisément dans les années 70 et 80. L’alerte a été donnée au Conseil national de l’ordre des médecins par l’association PMAnonyme.

Il s’agit d’une association qui rassemble des personnes qui ont été conçues par don de gamètes et qui sont désireuses de découvrir leurs identités réelles. Selon les témoignages recueillis par la journaliste de France Info lors de ses investigations sur le sujet, les gamètes en question auraient été donnés entre 1974 et 1986. La journaliste a également rencontré deux des trois femmes qui sont issues de ce don.

« Fautes éthiques et déontologiques graves »

Ces dernières ont découvert suite à leur enquête personne « des liens génétiques avec les familles des gynécologues de leurs mères». L’une d’entre elle du nom de Natacha Jolivet dont l’insémination a été réalisée en 1975 a découvert des liens de parentés avec les parents du gynécologue de sa mère qui a tout de même déjà rendu l’âme. Il en est de même pour Marjorie Mendes, la seconde femme interrogée par la journaliste de France Info. Pour l’association PMAnonyme, il s’agit de «fautes éthiques et déontologiques graves» commises par ces professionnels de santé.