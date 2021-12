Les prochains modèles de smartphone de Apple, iPhone 14 disposeront de plus de mémoire que jamais auparavant dans un téléphone da le marque, selon un récent rapport. Apple prévoit de lancer quatre modèles d’iPhone 14 en septembre 2022, dont un « ‌iPhone 14‌ » de 6,1 pouces, un « ‌iPhone 14‌ Max » de 6,7 pouces, un « ‌iPhone 14‌ Pro » de 6,1 pouces et un « ‌iPhone 14‌ Pro Max » de 6,7 pouces. Dans une note de recherche avec Haitong International Securities, l’analyste Jeff Pu a déclaré que les deux modèles « Pro » seront équipés de 8 Go de mémoire vive.

Il s’agirait d’une augmentation significative par rapport aux 6 Go de mémoire de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 13 Pro, qui représentent actuellement la plus grande mémoire jamais offerte dans un ‌iPhone‌. Les modèles ‌iPhone‌ non-Pro ont tendance à avoir moins de mémoire, il semble donc probable que les iPhone 14‌ et ‌iPhone 14‌ Max auront moins de 8 Go. Même avec l’iPhone 14‌ Pro faisant passer la mémoire ‌iPhone‌ au niveau supérieur, l’appareil a encore du chemin à parcourir avant d’atteindre les niveaux de mémoire offerts dans l’iPad Pro, qui a introduit une option de mémoire de 16 Go au début de 2021 en fonction de la capacité de stockage.

Une diminution du stockage

Pu a ajouté que les modèles standard ‌iPhone 14‌ commenceront avec 64 Go de stockage, malgré la gamme iPhone 13 commençant à 128 Go de stockage. Pu a également déclaré que le ‌iPhone 14‌ Pro comprendra un système de caméra arrière à triple objectif avec un objectif large amélioré de 48 mégapixels, une nouveauté, et des objectifs Ultra Wide et Téléobjectif de 12 mégapixels. Cela correspond aux informations partagées par l’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo plus tôt cette année, qui a affirmé que l’objectif de 48 mégapixels de l’appareil prendrait en charge l’enregistrement vidéo 8k.