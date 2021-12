Condamné au petit matin du 07 décembre dernier à 10 ans de prison ferme pour blanchiment de capitaux et complot contre l’autorité de l’Etat, Joël Aïvo pourra-t-il bénéficier de la grâce présidentielle ? Cette question a été posée au porte-parole du gouvernement hier vendredi lors d’une conférence de presse à Cotonou. Léandre Houngbédji a laissé entendre que c’était possible, mais la grâce présidentielle répond à une procédure, fait cependant remarquer l’ancien journaliste.

Si le chef de l’Etat décide de le gracier…

Si le professeur de droit constitutionnel remplit les conditions pour en bénéficier et que le chef de l’Etat décide de le gracier, il en sera ainsi a poursuivi le porte-parole du gouvernement. Notons que c’est généralement au 31 juillet de chaque année que le président de la République gracie des détenus. Pour rappel, il y a quelques jours, l’un des avocats de Joël Aïvo, Me Barnabé Gbago avait déjà été interrogé sur une possible grâce présidentielle à son client.

L’universitaire a laissé entendre que des rumeurs circulaient dans ce sens. Il a ensuite ajouté: « Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple ». Une façon pour lui de dire qu’on aurait pu acquitter son client dont il est convaincu de l’innocence.