L’agence spatiale américaine, la NASA, a officiellement accepté sa première mission spatiale privée touristique, qui se fera à la direction de la station spatiale internationale (ISS). Il s’agit de la mission organisée par l’entreprise Axiom Space, dénommée Ax-1 et supervisée par la NASA. Elle se fera à bord du lanceur spatial Falcon 9 et du vaisseau Crew Dragon, tous deux mis au point par la compagnie du milliardaire Elon Musk, SpaceX.

Ils seront sous le commandement d’un ancien astronaute

Le lancement est prévu pour le 28 février 2022 et trois personnes prendront part à la mission touristique. Celle-ci qui durera une semaine, embarquera Larry Connor, un entrepreneur américain, Eytan Stibbe, un ex-pilote de l’armée de l’air d’Israël et Mark Pathy un investisseur et philanthrope canadien. Ces trois personnes seront toutes sous le commandement de l’ancien astronaute de la NASA, Michael Lopez-Alegria. Il faut dire que pour effectuer ce voyage dans l’espace, les participants devront débourser chacun 55 millions de dollars. Notons que ce n’est pas la première fois qu’on assistera à une mission spatiale privée touristique. En effet, le premier touriste spatial était l’Américain Dennis Tito. En 2001, ce dernier avait fait appel à l’agence spatiale russe Roscosmos et avait réalisé son voyage à bord d’un vaisseau Soyouz.

Pour rappel, d’autres voyages dans l’espace sans aller en direction de la station spatiale internationale, avaient eu lieu au cours de cette année. Ils avaient été organisés distinctement par les sociétés des milliardaires américains Jeff Bezos et Elon Musk et le Britannique Richard Branson.