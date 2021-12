La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a publié récemment un rapport sur la situation de l’inclusion financière dans les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en 2020. On retient que le Bénin est le champion de l’inclusivité financière dans la zone Uemoa l’année dernière. En effet, selon les indicateurs de la Bceao, plus de 8 béninois sur 10 avaient accès aux services financiers en 2020 soit un taux d’inclusion financière de 82, 4%.

Le Togo vient juste derrière le Bénin

Le Bénin est talonné par le Togo (81,6%) , la Côte d’Ivoire (79,1%) , le Sénégal (75,6%) et le Burkina Faso (75,4%). Inutile de rappeler que l’inclusion financière est la possibilité pour les individus et les entreprises d’accéder à moindre coût à toute une gamme de produits et de services financiers utiles et adaptés à leurs besoins (transactions, paiements, épargne, crédit et assurance) proposés par des prestataires fiables et responsables.

Le document de la BCEAO a noté une meilleur proximité des services financiers avec les populations au Bénin. La meilleure de l’Uemoa en 2020 . En effet, il y avait l’année dernière, 1533 points de services du 1000 km2. Ce qui témoigne d’un taux global de pénétration géographique au-dessus de celui de tous les autres pays de l’Uemoa.