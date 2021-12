Apple et Hyatt se sont associés pour transformer les téléphones iPhone en clé de chambre d’hôtel. Les utilisateurs d’iPhone ou d’Apple Watch peuvent profiter de cette fonctionnalité, mais elle n’est pour le moment disponible que dans les hôtels Hyatt. « Hyatt Hotels Corporation a annoncé aujourd’hui l’introduction des clés de chambre dans Apple Wallet dans les six premiers hôtels américains participants : Andaz Maui at Wailea Resort, Hyatt Centric Key West Resort & Spa, Hyatt House Chicago/West Loop-Fulton Market, Hyatt House Dallas/ Richardson, Hyatt Place Fremont/Silicon Valley et Hyatt Regency Long Beach », a indiqué la chaîne hôtelière dans un communiqué.

Une fois la réservation d’hôtel est faite sur l’application de Hyatt, les utilisateurs pourront ajouter leurs clés de chambre d’hôtel à l’application Wallet d’Apple. L’application pourra alors envoyer une notification à l’utilisateur lorsqu’il est temps de s’enregistrer. L’iPhone ou Apple Watch pourra non seulement déverrouiller les chambres, mais aussi d’autres espaces communs protégés par carte comme les gymnases, les piscines et les ascenseurs. Il n’y a donc aucune raison que les détenteurs de ces appareils aient encore besoin d’utiliser une carte pour accéder à certains espaces.

Stocker numériquement des tickets, des cartes de transport

Pour le moment, la fonctionnalité n’est activée que dans les hôtels répertoriés ci-dessus. Pour pouvoir également profiter de la fonctionnalité, les utilisateurs auront besoin d’iOS 15 ou supérieur sur iPhone et watchOS 8 ou plus récent sur Apple Watch. La firme de Cupertino a présenté cette fonctionnalité pour la première fois à la WWDC2021 avec sa fonction d’identification numérique qui permet de stocker numériquement des tickets, des cartes de transport, ou encore des clés de voiture. « L’iPhone peut également être utilisé pour déverrouiller la maison, le bureau ou même une chambre d’hôtel d’un utilisateur, le tout grâce aux clés stockées dans Wallet », avait indiqué Apple en juin.