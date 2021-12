La rencontre prévue entre le Colonel Assimi Goïta et le président Emmanuel Macron n’aura finalement plus lieu. Selon une annonce qui a été faite par la présidence française, le voyage de l’actuel locataire de l’Elysée a été annulé à cause de la pandémie relative au Covid-19 et dans un souci de cohérence avec certaines décisions de la France.

« Cette décision a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l’agenda international du président, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole », a indiqué l’Elysée ce vendredi pour justifier la décision relative à l’annulation du voyage de Macron.

Covid-19, l’excuse parfaite

Le président français avait également prévu de fêter la Noël avec les troupes françaises sur place. Mais selon certains observateurs, le Covid-19 a été l’excuse parfaite pour annuler la rencontre difficile entre le Colonel Assimi Goïta et le président Emmanuel Macron. A en croire un décryptage de cette actualité qui a été réalisé par le média Europe1, les pourparlers avec Bamako seraient mal partis. Le format choisi pour la rencontre n’est pas du goût du dirigeant malien selon le média. Alors que Paris souhaitait associer aux échanges, le président du G5 Sahel ainsi que le président de la Cedeao, Bamako quant à lui voulait un tête-à-tête entre les deux présidents.