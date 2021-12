Dans un communiqué de presse publié hier mardi 14 décembre 2021, Gerddes-Afrique de l’avocat Sadikou Alao a déploré les procès ayant conduit à la condamnation de Joël Aïvo et de Reckya Madougou au Bénin. Pour le Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (Gerdess-Afrique), il est tout à fait regrettable que de tels procès se tiennent encore au Bénin en 2021.

Pour la « libération de tous les détenus politiques »

« Ce rétropédalage n’honore pas le Bénin » a poursuivi Gerddes-Afrique qui espère que le président de la République Patrice Talon saisira « cette occasion pour rétablir les personnes condamnées dans leurs droits à travers une loi d’amnistie ». Le Groupe souhaite cette loi d’amnistie pour la libération de « tous les détenus politiques et le retour de tous les exilés politiques afin que le Bénin reprenne sa route vers la démocratie et la bonne Gouvernance ».

Il faut dire que Reckya Madougou et Joël Aïvo ont écopé respectivement de 20 ans et de 10 ans de prison. L’ancienne ministre a été reconnue coupable de financement de terrorisme et l’universitaire de blanchiment de capitaux et de complot contre l’autorité de l’Etat.