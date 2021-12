Une mauvaise nouvelle pour la famille de la légende du football Diego Maradona. Ce mardi 28 décembre 2021, la famille de la star du football d’origine argentine a perdu un membre. Un an après le décès de Diego Maradona, son jeune frère Hugo âgé de 52 ans a poussé son dernier souffle après un arrêt cardiaque a-t-on appris de sources généralement bien introduites.

Hugo Maradona n’est plus. Il a connu la même mort que son ainé Diego. Il est décédé ce jour à son domicile après un arrêt cardiaque. La nouvelle qui s’est propagée comme une rumeur fait déjà le tour de la toile et a été confirmé par le Napoli. «Hugo Maradona est mort», peut-on lire dans un communiqué publié ce jour par le club le Napoli. Comme son ainé Diego Maradona, Hugo a été un footballeur. Il a fait ses preuves dans plusieurs clubs en Italie, Espagne et même au Canada pour ne citer que ces pays. Pour rappel, la légende du football Diego Maradona est mort le mercredi 25 novembre 2020.

Ce jour là, l’argentin avait poussé son dernier souffle à la suite d’un arrêt cardiaque. après son décès plusieurs révélations ont été faites dans la presse. On se rappelle encore de la polémique qui a éclaté après la diffusion d’une conversation de son médecin. Des experts avaient affirmé plus tôt cette année que la star a agonisé dans ces derniers instants. Le mois dernier, c’était une autre révélation qui était faite dans la presse. En effet, un journaliste argentin du nom de Nelson Castro a confié à une chaine du pays que Maradona a été enterré sans son cœur.