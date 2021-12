Après l’attaque terroriste meurtrière de la nuit du mercredi à jeudi à Porga, le Secrétaire exécutif national (Sen) des Forces Cauris pour un Bénin Emergent a délivré un message de condoléances aux forces armées béninoises. » L’opposition béninoise, les militantes, militants et sympathisants du parti Forces cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) présentent leurs sincères condoléances à tous les hommes en uniforme en général et aux familles éplorées en particulier » a écrit Paul Hounkpè.

Il dit avoir appris avec » amertume, douleur et consternation l’assassinat de deux valeureux soldats des forces armées béninoises suite à des attaques de terroristes le mardi 30 novembre et dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 02 décembre 2021 à Porga et à Kérémou ». Inutile de rappeler que c’est la toute première fois que les forces armées béninoises essuient une attaque terroriste meurtrière.

L’armée avait renforcé sa présence à la frontière avec le Burkina Faso

Des mouvements de groupes armés avaient été signalés il y a plusieurs mois, dans le parc de la Pendjari. Ce qui a amené l’armée béninoise à renforcer sa présence militaire à la frontière avec le Burkina Faso. Malheureusement, cela n’a pas dissuadé les assaillants. Le Bénin doit semble t-il, être sur le qui-vive

.