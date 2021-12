Le président de la république du Bénin, Patrice Talon a prononcé ce mercredi 29 décembre 2021 son discours sur l’état de la nation conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution béninoise. Après avoir évoqué les défis (sécuritaire et sanitaire) auxquels le pays doit faire face actuellement, le Chef de l’Etat a fait savoir que le Bénin doit continuer à écrire les belles pages de son histoire.

«Fort heureusement, nous sommes suffisamment édifiés désormais pour savoir que, même face à l’adversité la plus redoutable, le Bénin doit continuer à écrire les plus belles pages de son histoire» a déclaré le Président Patrice Talon ce mercredi 29 décembre 2021 à l’Assemblée nationale dans son discours sur l’état de la Nation. C’est pour cela qu’il a affirmé que «pour ce faire, seuls l’effort permanent, la détermination résolue, la volonté de bien faire, la maîtrise du cap fixé et l’obsession d’y arriver, sont les conditions de la réussite».

Il a fait savoir qu’«à cet effet, tous les chantiers engagés pour structurer la modernisation de notre pays seront poursuivis et de nouveaux seront lancés». «C’est ce que traduit justement le Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026 que nous avons adopté il y a quelques jours» a précisé le Président Patrice Talon. « Il porte nos ambitions mais traduit surtout notre détermination à bâtir le mieux-être pour tous » a-t-il ajouté.

«Nous ferons donc en sorte que la dynamique observée ces dernières années se poursuive et s’amplifie afin que notre pays aille davantage mieux et que, comme nous l’avons dit, venant de loin, nous allions le plus loin possible sur la route du développement» a promis le Chef de l’ Etat béninois. Très confiant et sûr de lui-même, il soutient que «c’est à notre portée» et que «c’est notre challenge le plus passionnant». «Unis, nous sommes capables de le relever. Gardons le cap !» a-t-il lancé.