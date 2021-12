Les États-Unis ont autorisé mercredi la pilule antivirale Covid-19 Paxlovid de Pfizer pour les personnes à risque de 12 ans et plus. Ceci en fait le premier traitement oral et qui peut être pris à la maison, offrant un traitement potentiellement important dans la lutte contre le variant Omicron qui se propage rapidement. La pilule antivirale a été efficace à près de 90 % pour prévenir les hospitalisations et les décès chez les patients à haut risque de maladie grave, selon les données de l’essai clinique de Pfizer. Des données de laboratoire récentes suggèrent que le médicament conserve son efficacité contre Omicron, a déclaré la société.

Pfizer a relevé ses projections de production pour 2022 à 120 millions de traitements contre 80 millions et a déclaré qu’il était prêt à commencer une livraison immédiate aux États-Unis. Le schéma thérapeutique à deux médicaments comprend un nouveau médicament et un deuxième antiviral plus ancien appelé ritonavir. « L’approbation de Paxlovid est une étape importante qui marque une nouvelle étape vers la transformation de Covid-19 en une infection beaucoup plus gérable », a déclaré Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Institute for Health Security.

10 millions de traitements commandés

« Il reste cependant deux problèmes clés : il sera rare dans les semaines à venir et son utilisation optimale nécessite un diagnostic rapide, ce qui peut être difficile avec les problèmes de test continus qui nous affligent », a-t-il ajouté. Les Etats-Unis avaient commandé à Pfizer 10 millions de traitements de la pilule pour 5,29 milliards de dollars. Le président Joe Biden a assuré qu’ils seraient distribués gratuitement. L’autorisation d’urgence de la pilule intervient alors que les États-Unis luttent contre une augmentation des cas du Covid-19 provoquée par le variant Omicron.

La variante Omicron, identifiée pour la première fois en Afrique australe et à Hong Kong en novembre, s’est propagée à travers le monde et constitue désormais plus de 70 % des nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. L’agence américaine des médicament FDA a déclaré avoir autorisé Paxlovid pour une utilisation d’urgence pour le traitement des maladies légères à modérées chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus, qui présentent un risque élevé de progression vers un une forme sévère du virus.

Disponible uniquement sur ordonnance

Le médicament est disponible uniquement sur ordonnance et doit être prescrit dès que possible après le diagnostic de Covid-19 et dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes, a déclaré la FDA. Les comprimés sont destinés à être pris toutes les 12 heures pendant cinq jours à compter de peu de temps après l’apparition des symptômes.