Le procès de Reckya Madougou se poursuit à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) à Porto-Novo. On apprend via Frissons radio que l’un des accusés, le colonel à la retraite Ibrahim Mama Touré a reconnu avoir pris de l’argent pour attenter à la vie d’une personnalité politique de Parakou. Et celle-ci n’est autre que Charles Toko selon la même source. M Mama Touré dit avoir reçu une somme de 1 million de francs Cfa pour accomplir son forfait, et non 2 millions.

« J’ai utilisé la tactique du mensonge positif pour les tourner en bourrique »

C’est Georges Sacca Zimè qui lui aurait remis l’argent selon ses dires. « J’ai utilisé la tactique du mensonge positif pour les tourner en bourrique » a-t-il ajouté non sans préciser qu’il ne connaissait pas la principale accusée, en l’occurrence Reckya Madougou. Le gendarme à la retraite dira que l’objectif de l’opération était de provoquer le trouble pendant la période électorale.

Pour rappel, c’est le même discours qu’avait tenu le procureur spécial de la Criet au lendemain de l’arrestation de l’opposante en mars dernier. Mario Mètonou évoquait lors d’une conférence de presse, un projet d’assassinat de deux personnalités politiques de Parakou. Selon lui, l’opération aurait pour but de provoquer la terreur, le chaos et parvenir à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel à la retraite Ibrahim Mama Touré , arrêté, aurait tout déballé, disait-il à l’époque.