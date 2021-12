Hier mardi 21 décembre 2021, la Commission béninoise des droits de l’homme (Cbdh) a présenté au parlement son rapport biennal 2020-2021 sur l’état des droits de l’homme au Bénin. Intitulé « Covid-19 : Entre restriction et respect des droits de l’Homme au Bénin », ce document de 132 pages fait état d’une régression des droits civils et politiques au Bénin. Il a relevé les cas de violation de ces droits en 2020 et 2021, lors des différents processus électoraux ayant abouti à l’élection des maires et du président de la République. Le document a aussi fait cas des exécutions extrajudiciaires.

« Ce sont ces genres de rapport qui contribuent à déclasser le Bénin à l’international »

Les députés n’ont pas du tout apprécié ce rapport qu’ils accusent de ne pas rendre compte fidèlement de l’état des lieux des droits civils et politiques au Bénin. Ils n’approuvent pas les violations des droits de l’homme évoquée par le document, encore moins les exécutions extrajudiciaires relevées. « Ce sont ces genres de rapport qui contribuent à déclasser le Bénin à l’international » dira par exemple le député Orden Alladatin.

Pour le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, il s’agit d’un document à charge contre son pays. Ses autres collègues, en l’occurrence Wallis Zoumarou, Boniface Yèhouétomè, Gildas Agonkan, Patrice Nobimè Agbodranfo et Sèdami Mèdégan Fagla, vont abonder dans le même sens que lui. Des députés ont même estimé que la commission béninoise des droits de l’homme était « prise en otage ». Pour eux, il faut la réformer pour s’impliquer dans la rédaction de son rapport. Inutile de rappeler que le document doit aller à l’Onu.

Clément Capo-chichi a présenté le rapport

Il n’aborde pas que les violations des droits civils et politiques au Bénin. La question de la Covid-19 et l’impact de la crise sanitaire qui en résulte sur toutes les couches sociales et la situation des prisonniers dans l’univers carcéral ont également été évoquées dans le rapport présenté par Clément Capo-Chichi, président de la CBDH.