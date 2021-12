Le gouvernement du Bénin a adopté, ce mercredi 15 décembre 2021 en conseil des ministres, le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026. Dans ce PAG 2021-2026, il y a un volet dans lequel l’Etat a prévu augmenter les salaires des travailleurs mais les modalités et la mise en œuvre seront discutées avec les organisations syndicales. Le Secrétaire général de la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin), Anselme Amoussou a aussitôt réagi, ce jeudi 16 décembre 2021 sur Frissons Radio, à l’annonce du gouvernement.

«Avec beaucoup de surprises, je crois qu’aucun travailleur ne vous dira qu’il s’attendait à une telle décision de la part du gouvernement du président Talon. Et un peu d’espoir, en tant que travailleur, on ne peut qu’être intéressé par une telle nouvelle» a déclaré le Secrétaire général de la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin), Anselme Amoussou à l’annonce du gouvernement de revaloriser les salaires des travailleurs du Bénin. Mais, il émet de la prudence face à ce que le gouvernement entend faire aux travailleurs. «Maintenant, il y a un incertain nombre de questionnement qui m’oblige à rester prudent. Aucune échéance n’a été fixée. Quand vous faites la compilation des attentes des travailleurs, vous verrez tout le temps augmentation du salaire» a-t-il affirmé. Pour lui, «si vous demandez à un travailleur quel est le niveau d’augmentation qu’il demande surtout à la date d’aujourd’hui, je demanderai au moins une augmentation de 100% du salaire».

Le dialogue d’abord

Le Secrétaire général de la CSA-Bénin, Anselme Amoussou a fait savoir que le gouvernement doit rencontrer d’abord les organisations syndicales pour s’entendre sur certains points de revendication et également sur la mise en œuvre et les modalités de la revalorisation des salaires des travailleurs. «Je pense que c’est le dialogue sur la question qui peut permettre de faire au mieux en tant que gouvernant» a précisé le Secrétaire général de la CSA-Bénin. «Il reste des suggestions qu’on peut faire notamment par rapport à l’augmentation du SMIG» a-t-il indiqué. Il a poursuivi en ses termes: «Il y a des gens dont la situation est plus dramatique pour ceux qui sont au SMIG aujourd’hui ou ceux qui sont payés à moins du SMIG». Pour lui, «il est important que le gouvernement regarde la question du SMIG et la regarde de façon urgente».

Il faut signaler que le compte rendu du conseil des ministres a précisé que «parmi les réformes majeures, il convient de souligner celles relatives à la revalorisation des salaires des travailleurs. A cette fin, le gouvernement engagera des discussions avec les partenaires sociaux pour convenir des modalités de sa mise en œuvre».