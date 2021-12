La crise entre la Russie et l’Occident autour de l’Ukraine continue de défrayer la chronique. En effet, les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden se sont montrés disposés à trouver une issue diplomatique à la situation en choisissant de discuter. Un entretien téléphonique aura lieu ce jeudi 30 décembre 2021, entre les deux chefs d’Etat, avec le locataire de la Maison Blanche qui proposera à son homologue russe une « voie diplomatique » sur le dossier ukrainien.

L’entretien téléphonique confirmé par la Russie

L’information a été donnée hier mercredi 29 décembre 2021 par une porte-parole de la Maison Blanche chargée des questions de sécurité, qui a annoncé que les deux présidents se parleront par téléphone ce jeudi « pour discuter de divers sujets, dont les prochains contacts diplomatiques avec la Russie ». L’entretien téléphonique a été confirmé par le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Du côté de la Russie, Vladimir Poutine s’est montré ouvert au dialogue, tout en estimant, dans ses vœux de fin d’année à Joe Biden, qu’un dialogue « efficace » est possible avec les USA. D’après le Kremlin, le numéro un russe a écrit dans un télégramme : « Je suis convaincu (…) que nous pouvons aller de l’avant et forger un dialogue russo-américain efficace fondé sur le respect mutuel et la prise en considération des intérêts nationaux de chacun ».

Pour rappel, ces informations interviennent après que la Russie ait envoyé deux projets de traité à l’OTAN et aux Etats-Unis sur les garanties de sécurité. La Russie s’est montrée opposée à un élargissement futur de l’alliance notamment à l’Ukraine. Mais plusieurs propositions de Moscou ont été rejetées, les USA estimant que des requêtes russes étaient « inacceptables ».