C’est une mauvaise nouvelle qui vient de s’abattre dans le milieu du rap américain. Le rappeur Drakeo The Ruler, de son vrai nom Darrell Caldwell, a été tué dans un festival de musique à Los Angeles. La triste nouvelle a été donnée par son agent Scott Jawson qui a indiqué que l’artiste est décédé hier dimanche 19 décembre 2021.

« Je suis attristé par les événements de la nuit dernière »

Toujours selon les précisions de son agent, le défunt qui était âgé de 28 ans a été attaqué à l’arme blanche dans les coulisses du festival Once Upon a Time in LA. D’après le Los Angeles Times, l’altercation ayant conduit à sa mort avait été signalée le samedi 18 décembre dernier à 20h40. Au départ, un flou existait sur l’identité du défunt, mais quelques temps après c’est le nom du rappeur qui a été donnée. Notons que Drakeo The Ruler devait se produire sur une scène où plusieurs grands artistes de renom étaient attendus. Parmi ceux-ci figurent les rappeurs Ice Cube ou encore Snoop Dogg. Après avoir appris la nouvelle, ce dernier a exprimé sa tristesse sur Twitter. « Je suis attristé par les événements de la nuit dernière lors du festival Once Upon a Time in LA » a-t-il notamment écrit.

Suite au meurtre de Drakeo The Ruler, la Live Nation qui a participé à l’organisation du concert a suspendu l’évènement, après avoir signalé l’incident dans un communiqué. « Il y a eu une altercation dans les coulisses » avait indiqué le promoteur, tout en ajoutant : « par respect pour ceux impliqués et en coordination avec les autorités locales, artistes et organisateurs il a été décidé de ne plus continuer ».

Repose en paix, Drakeo The Ruler 🕊



Le rappeur s’est fait poignarder au cou cette nuit, il est mort ce matin à l’hôpital. pic.twitter.com/XUmwCsD6On — French Rap US 🇺🇸 (@FrenchRapUS) December 19, 2021