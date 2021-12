C’est un fait rare qui s’est récemment produit sur une plage de l’Etat de Californie. En effet, un poisson-football du Pacifique (Himantolophus sagamius) a été retrouvé aux larges de Swami’s Beach, à proximité d’Encinitas, dans le comté de San Diego. Selon les informations du média américain Newsweek, hier vendredi 17 décembre 2021, il s’agit d’un poisson d’aspect « bizarre » qui vit habituellement au fond des océans.

« Sa peau est couverte de petites épines »

L’animal a été retrouvé il y a une semaine, par un surfeur qui a rapidement fait appel à des sauveteurs. Ces derniers ont par la suite contacté les scientifiques de la Scripps Institution of Oceanography, qui ont pris l’animal « à des fins de recherche et de préservation ». Toujours d’après le Newsweek, « le poisson macabre est noir, de forme presque sphérique et possède des dents acérées comme des rasoirs. Sa peau est couverte de petites épines et il possède également un étrange appendice dépassant de sa tête avec de multiples branches – un leurre bioluminescent utilisé pour attirer les proies dans le noir profond de l’océan ». L’inquiétude des scientifiques se situent au niveau du fait qu’il est rare de voir ce spécimen. En effet, celui-ci est le troisième ayant été retrouvé sur les plages de la Californie.

Dans une interview accordée au Los Angeles Times, Bill Ludt, conservateur adjoint au Musée d’histoire naturel du comté de Los Angeles, a confié que : « C’est très étrange, et c’est le sujet de conversation du moment parmi nous, les ichtyologistes californiens ».

oui, et ça c'est un poisson-football mais aussi appelé Himantolophus

Il est décliné en plusieurs espèces comme l'himantolophus albinares, appelii, azurlucens, borealis, brevirostris, compressus, cornifer, crinitus, danae, groenlandicus, macroceras, mauli, melanolophus et sagamius pic.twitter.com/vIV3E71BaY — ParFum (@DouxParfumm) May 13, 2021