L’agence américaine du médicament, Food and Drug Administration (FDA) a annoncé le 20 décembre avoir approuvé le premier médicament injectable au monde destiné à réduire le risque de contracter le VIH. Le médicament injectable appelé Apretude ou son nom générique, Cabotégravir, offre une alternative aux pilules quotidiennes pour la prévention du VIH, telles que Truvada et Descovy. Ces pilules sont efficaces jusqu’à 99% pour prévenir la transmission sexuelle du VIH, mais doivent être prises tous les jours pour être aussi efficaces, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

En revanche, pour démarrer Apretude, les personnes reçoivent d’abord deux injections, espacées d’un mois, puis elles reçoivent une injection tous les deux mois par la suite, selon le communiqué de la FDA. « Cette injection, administrée tous les deux mois, sera essentielle pour lutter contre l’épidémie de VIH aux États-Unis, notamment en aidant les personnes à haut risque et certains groupes pour lesquels l’observance de la médication quotidienne a été un défi majeur ou une option non réaliste », a déclaré le Dr Debra Birnkrant, directeur de la division des antiviraux du Center for Drug Evaluation and Research de la FDA.

Apretude plus efficace que la pilule Truvada

La FDA espère que la disponibilité d’un médicament injectable à action prolongée pour la prévention du VIH augmentera l’utilisation de ces médicaments dans les groupes à haut risque, indique le communiqué. Deux essais cliniques suggèrent qu’Apretude réduit le risque d’infection par le VIH plus efficacement que la pilule quotidienne Truvada. Les essais ont atteint l’étalon-or pour ces types d’études, car ils étaient randomisés et en double aveugle, ce qui signifie que ceux qui ont reçu le médicament réel ont été choisis au hasard et que ni les médecins ni les patients ne savaient qui recevait le vrai médicament par rapport au placebo.

La FDA a indiqué qu’elle espérait que l’option injectable améliorerait l’adoption parmi les groupes à haut risque tels que les jeunes hommes ayant des rapports sex*els avec des hommes et ceux qui souffrent de troubles liés à l’utilisation de substances, de dépression et de pauvreté, qui sont moins susceptibles de suivre leur traitement quotidien. Les hommes ayant des rapports sex*els avec des hommes représentaient 66% de tous les nouveaux cas de VIH en 2019, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.