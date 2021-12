Sur place à l’aéroport de Bamako, des rotations aériennes répétées avec des avions de transport militaire appartenant à l’armée russe, des installations sur l’aéroport de Bamako permettant l’accueil d’un chiffre significatif de mercenaires, des visites fréquentes de cadres de Wagner à Bamako et des activités de géologues russes connus pour leur proximité avec Wagner, a indiqué une source du gouvernement français. Eh bien, cela ne fait plus l’ombre d’aucun doute, la société paramilitaire Wagner est au Mali, ce qui constituait jusqu’alors une ligne rouge pour Paris. En dépit des nombreux mis en garde et menaces de la France, Assimi Goïta l’a fait.

Face à ce qui semble être un affront vis-à-vis de l’ancienne puissance coloniale, les occidentaux n’ont pas tardé à réagir. Dans un communiqué conjoint, une quinzaine de pays occidentaux impliquées dans la lutte contre le terrorisme et la formation des soldats au Mali, ont dénoncé le déploiement des mercenaires russes dans le pays, bien que la junte ait été à plusieurs mis en garde contre un tel acte. « Nous (…) condamnons fermement le déploiement de mercenaires sur le territoire malien », ont déclaré dans un communiqué les puissances occidentales dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada.

L’implication du gouvernement de la Fédération de Russie

Ils ont dénoncé « l’implication du gouvernement de la Fédération de Russie dans la fourniture d’un soutien matériel au déploiement du groupe Wagner au Mali ». « Ce déploiement ne peut qu’accentuer la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique occidentale, mener à une aggravation de la situation des droits de l’homme au Mali », regrettent les occidentaux qui font référence à l’intervention de Wagner en Centrafrique, où les mercenaires sont accusés d’exactions et de pillage de ressources minières.

En dépit des menaces antérieures, et face à une junte visiblement déterminée à se maintenir au pouvoir et avec le déploiement en cours des mercenaires russes, « nous réaffirmons notre détermination à poursuivre notre action en vue de protéger les civils, de soutenir la lutte contre le terrorisme au Sahel et de contribuer à instaurer la stabilité à long terme », ont déclaré les 15 pays signataire du communiqué.

Nous appelons la Russie à se comporter de manière responsable

Le chef de diplomatie américaine, Antony Blinken, mercredi, avait déjà mis le Mali en garde contre des conséquences financières et une déstabilisation du pays, si le pouvoir Goïta faisait appel au groupe Wagner, qui selon occidentaux est proche du gouvernement russe, ce que Moscou a toujours nié. « Nous regrettons profondément la décision des autorités de transition maliennes d’utiliser des fonds publics déjà limités pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les forces armées maliennes et les services publics au bénéfice du peuple malien », et « appelons la Russie à se comporter de manière responsable et constructive dans la région », insiste le communiqué cosigné par une dizaine de pays européens.