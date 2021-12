Les avertissements contre la venue des mercenaires russes du groupe Wagner au Mali ne cessent de se multiplier. En effet, le gouvernement américain a récemment mis en garde les autorités maliennes contre le recours à ces derniers, qui selon lui, appauvrissent et déstabilisent les pays dans lesquels ils interviennent.

Cette somme d’argent serait plus utile pour les services publics

Dans un communiqué publié hier mercredi 15 décembre 2021, le département d’Etat américain a évalué à 10 millions de dollars par mois le coût des services des mercenaires russes au Mali, si un contrat est signé entre les deux parties. Pour la diplomatie américaine, cette somme d’argent serait plus utile pour financer les militaires maliens qui combattent les terroristes, ou encore serait plus utile pour les services publics. Le communiqué de la Russie n’a pas manqué de donner quelques exemples de pays dans lesquels le groupe opère tels que : la Centrafrique, la Libye, l’Ukraine et la Syrie. Notons que ce n’est pas la première fois que les Etats-Unis mettent en garde le Mali contre les mercenaires russes. Au cours du mois de novembre dernier, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken avait, au cours de sa visite au Sénégal, mis en garde les autorités maliennes contre le groupe Wagner.

Pour rappel, ce dernier est réputé proche du chef de l’Etat russe Vladimir Poutine. Récemment, l’Union Européenne a sanctionné les entités et individus associés au groupe Wagner, suscitant la réaction de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Selon elle, c’est une opportunité pour les pays du Moyen-Orient et d’Afrique qui « pèse sur les partenaires européens et attise leurs ambitions post-impériales ».