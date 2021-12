L’application de messagerie instantanée WhatsApp a du nouveau pour ses utilisateurs, en matière de confidentialité. En effet, la propriété du géant américain des réseaux sociaux, Meta, est en train de mettre en place une fonctionnalité qui permet de cacher le statut « en ligne » d’un utilisateur à un contact avec qui il n’a jamais eu de discussion sur la plateforme.

Une grande utilité pas seulement pour les contacts inconnus

La mesure est activée par défaut dans l’application de messagerie. Ainsi, pour ce type de contact, le statut affichera « Hors-ligne ». L’amélioration de cette fonctionnalité de WhatsApp a été constatée par le site WABetaInfo. Elle a par la suite été confirmée par WhatsApp à un utilisateur sur le réseau social Twitter. Il faut dire que la nouvelle fonctionnalité a une grande utilité pas seulement pour les contacts inconnus mais aussi pour les applications tierces qui détectent le statut « en ligne » des utilisateurs. Selon les explications de Android Police, ces dernières peuvent en effet déterminer si un utilisateur WhatsApp est connecté, sans avoir commencé à discuter avec lui. Cela lui permet donc de tracker l’activité de l’utilisateur et d’autres informations sans demander au préalable son consentement. Avec cette fonctionnalité, il n’est plus possible pour ces applications de savoir si l’utilisateur est en ligne.

Il faut souligner que cela n’a aucune incidence sur l’expérience utilisateur et protège davantage ce dernier. Pour rappel, ce n‘est pas la première fois que WhatsApp dévoile des nouveautés. Parmi celles-ci, l’application a récemment offert la possibilité de créer ses propres stickers, sur sa version web.