Le torchon ne cesse de brûler entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. En effet, après que Pyongyang a procédé à plusieurs lancements de missiles tactiques guidés, au début cette année 2022, les USA ont imposé des sanctions la semaine dernière. Suite à ces mesures, la Corée du Nord a brandi, ce jeudi 20 janvier 2022, la menace de reprendre les essais de missiles nucléaires et balistiques à longue portée.

Aucun essai de ce genre depuis 2017

L’information a été donnée par le média officiel nord-coréen KCNA, qui a fait comprendre que : « La politique hostile et la menace militaire des États-Unis ont atteint un seuil dangereux qui ne peut plus être ignoré ». De ce fait, la réunion du bureau politique du comité central du Parti des travailleurs « a ordonné (…) d’examiner rapidement la question d’une reprise » des activités qui font l’objet d’un moratoire. Pour rappel, la Corée du Nord n’a procédé à aucun essai de ce genre depuis 2017. A cette époque, elle avait opté pour la voie du dialogue avec les Etats-Unis, plus précisément avec l’ancien président américain Donald Trump. Cela avait permis aux deux dirigeants de discuter sur la question du nucléaire lors de deux sommets à savoir celui de Singapour et celui de Hanoï.

Cette voix du dialogue a cependant été oubliée depuis 2019, suite à l’échec du sommet d’Hanoï qui avait pris fin sans accord. Depuis, les négociations sont à l’arrêt, avec la Corée du Nord qui a décliné toutes les offres de négociation.