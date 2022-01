Lors d’un point de presse mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin a déclaré que l’assassinat, il y a deux ans, du général iranien Soleimani était « un autre exemple de la façon dont les États-Unis ont sapé les normes régissant les relations internationales basées sur la Charte des Nations Unies ». « C’est aussi l’un des crimes de guerre que les États-Unis ont commis avec abus de la force », a ajouté le diplomate. Selon le porte-parole, les États-Unis pourraient aller jusqu’à commettre un « assassinat ciblé » du chef militaire d’un État souverain par des moyens terroristes.

« Tous ces actes illégaux et brutaux aux yeux des gens du monde entier ont été cachés par les États-Unis derrière la façade de ‘’l’ordre international fondé sur des règles’’ comme ils le prétendent » a ajouté Wenbin. Il a déclaré que bien que les États-Unis ne cessent de répéter le mantra de « maintenir l’ordre international fondé sur des règles », il a été prouvé à maintes reprises que Washington ne se souciait que des « règles qui répondent à ses besoins et servent ses intérêts ».

Violation du droit international

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a noté que les États-Unis cherchaient à consolider leur hégémonie et à passer outre la communauté internationale. « Mais de telles règles et un tel ordre qui violent le droit international ne seront pas acceptés par les peuples d’Iran, du Moyen-Orient et du reste du monde », a-t-il souligné.

Trump et Pompéo vont payer cher

Le général Qassem Soleimani, commandant de la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (CGRI), et son collègue irakien Abu Mahdi al-Muhandis, le commandant en second des Unités de mobilisation populaire (PMU) irakiennes, ont été abattus lors d’une frappe de drone américain près de l’aéroport international de Bagdad le 3 janvier 2020. Lors du deuxième anniversaire de l’assassinat du général, le président iranien Raïssi a déclaré l’ancien président américain et son secrétaire d’État devraient être jugés pour leur « crime horrible ».

« Face à ce crime horrible, le principal contrevenant, meurtrier et criminel, c’est-à-dire alors le président américain [Donald Trump] doit être jugé et puni conformément au commandement de Dieu », a déclaré le président iranien. « « Si Trump et Pompeo et d’autres criminels sont jugés devant un tribunal juste et que leur crime horrible est poursuivi et qu’ils sont punis pour leurs actes effrontés, ce serait bien. Sinon, je dis à tous les hommes d’État américains qui n’ont aucun doute que la Oumma [musulmane] se vengera » des meurtres, a ajouté le président.