Six (06) présumés cybercriminels de nationalité nigériane sont arrêtés au petit matin de ce lundi 03 janvier 2022 au niveau de la frontière Bénin -Togo par la police à Hillacondji dans la commune de Grand-Popo située dans le département du Mono.

6 présumés cybercriminels de nationalité nigériane dans les mains de l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) depuis ce lundi 03 janvier 2022. Selon Frissons Radio, six (06) présumés cybercriminels sont interpellés à la frontière Bénin – Togo. Ce sont des jeunes nigérians dont l’âge varie entre 18 ans et 24 ans. Ils ont été arrêtés au petit matin de ce lundi 03 janvier 2022 à la plage de Hillacondji.

Les mis en cause se seraient installés au Ghana où ils menaient leur activité de cybercriminalité depuis un moment. Ils ont été interpellés alors qu’ils auraient décidé de venir s’installer au Bénin pour continuer leurs activités. Mais ils ont été appréhendés par la police de la localité et ont été conduits à l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) pour être auditionnés. Après leur audition à l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité, les six (06) présumés cybercriminels seront présentés dans les jours à venir au Procureur Spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).