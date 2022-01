Des agents d’un réseau GSM au Bénin ont l’habitude de voler des matériels de leur entreprise pour aller les vendre à des millions de francs CFA. La dernière opération leur a coûté chère. C’était à «Zogbohouè» dans le 9ème arrondissement de la ville de Cotonou. Ils ont été dénoncés par la population de cette localité à la police. Ils ont été interpellés, présentés au Procureur de la République et déposés en prison. Ils sont poursuivis pour vol de matériel appartenant à leur entreprise.

Des agents d’un réseau GSM déposés en prison pour vol de matériel appartenant à leur entreprise. Selon Frissons Radio, il s’agit de 4 agents d’un réseau GSM à savoir 3 ingénieurs en télécommunication, un technicien supérieur en télécom et un prestataire de service qui ont été déposés en prison pour vol de matériel appartenant à leur entreprise.

Pour opérer, c’est le technicien extérieur de l’entreprise qui est souvent envoyé sur le terrain par les quatre autres pour dérober le matériel. La dernière opération, c’était à Zogbohouè dans le 9ème arrondissement de la ville de Cotonou. Sur les lieux, il s’apprêtait à embarquer des câbles et d’autres objets d’un groupe électrogène de la société GSM dans un minibus quand le voisinage a appelé la police. Le prestataire de service sera arrêté.

Conduit au commissariat, le mis en cause a d’abord nié les faits pendant plusieurs jours avant de passer aux aveux. Il a dénoncé ses complices. Les 4 agents du réseau GSM et le prestataire de service expliquent qu’ils ont l’habitude de voler le matériel de cette société de GSM dans plusieurs départements du Bénin. Ils ont confié que la vente des objets leur rapporte des millions de francs CFA .Ces présumés voleurs sont poursuivis pour vol de matériel appartenant à leur entreprise et seront jugés début février 2022.